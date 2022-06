Statii de autobuz futuriste cu automate de bilete si sticla fumurie termoizolanta, de 10 milioane de euro, la Ramnicu Valcea

Cele mai importante statii de autobuz din municipiul Ramnicu Valcea vor fi inlocuite pe parcursul acestei luni, cu unele noi, dotate cu aparatura moderna. Achizitionate prin fonduri europene, in cadrul unui proiect al municipalitatii care urmareste modernizarea transportului in comun, 98 de statii, din cele aproximativ 260 din Ramnicu Valcea, vor fi inlocuite cu o noua structura, in patru variante, cu dimensiuni cuprinse intre patru si 12 metri lungime si cu un design iesit din comun. Noul ... citeste toata stirea