Statii de incarcare a vehiculelor electrice si iluminat public inteligent la Mihaesti

Cinci statii de incarcare a masinilor electrice va avea comuna Mihaesti, dupa ce conducerea Primariei a depus un proiect pentru care asteapta finantare. Statiile vor fi amplasate in zonele importante din localitate, acolo unde toti cetatenii care detin vehicule electrice sa poata beneficia de aceasta facilitate. "In documentatie se specifica foarte clar ca vom amenaja statie electrica dubla in fiecare zona importanta din localitate. Statiile vor fi pe rutele principale, pentru a putea beneficia ... citeste toata stirea