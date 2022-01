Statii de incarcare electrica la Scundu

Inceput de an cu speranta pentru comunitatea din Scundu. Tanarul primar George Mihaita Blejan are planuri mari pentru modernizarea si dezvoltarea localitatii. Doua dintre cele mai importante proiecte isi asteapta finantarea. Edilul si-a propus sa realizeze investitii cu bani europeni care vizeaza modernizarea iluminatului public, dar si montarea unor statii de incarcare pentru masinile electrice."Am in derulare acum doua proiecte: unul pentru statiile de incarcare electrica si altul pentru ... citeste toata stirea