Statiunea Voineasa, izolata, in urma unei viituri care a blocat DN7A, pe Valea Lotrului

Primele semne ale codului de vreme rea s-au vazut in Valcea inca de duminica seara, 29 mai, atat in zona de sud a judetului cat si in cea de nord. Pe un drum national din municipiul Dragasani, mai multe crengi ale copacilor de pe marginea drumului s-au rupt, iar alti copaci au fost smulsi din radacina si au acoperit carosabilul DN 64, in urma unor precipitatii insotite de o vijelie puternica.Incidentul s-a produs la intersectia cu localitatea Voicesti pana la Eurofina - drumul spre Slatina. ... citeste toata stirea