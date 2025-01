Stefan Vuza, patronul Chimcomplex, mesaj la inceput de an

LA MULTA VIAEsA IN ANI, DRAGI ROMANI! O urare din suflet transmisa de catre Stefan Vuza angajatilor si partenerilor Chimcomplex S.A. Borzesti:"Acum 25 de ani, am decis impreuna cu directorii mei sa ne incepem munca in noul an pe 15 ianuarie, atat pentru ca era ziua lui Eminescu, pe care cu mare drag il sarbatoream, cat si pentru ca, pana la mijlocul lui ianuarie, mai toti erau de negasit, fiind rataciti in multiplele sarbatori de iarna ale romanilor, pe bun merit, de altfel!Cam in aceeasi ... citește toată știrea