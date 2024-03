STEMA unei comune din judet, adoptata astazi in sedinta de Guvern

Astazi, 14 martie 2024, de la ora 11.00, la Palatul Victoria din Bucuresti a inceput sedinta de Guvern ordinara aferenta saptamanii in curs. Printre proiectele de hotarare aflate in dezbaterea Executivului se afla si Proiectul care prevede aprobarea stemei comunei Olanu.Mai mult de curiozitate, recunoastem, am studiat datele care au fundamentat acest proiect de hotarare pentru a vedea cum va arata stema comunei Olanu. La "Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei comunei ... citește toată știrea