'Stop the war in Ukraine': Expozitie manifest impotriva razboiului din Ucraina, vernisata de ziua lui Putin la Muzeul de Istorie din Ramnicu Valcea

Proiectul "Stop the war in Ukraine", initiat in primavara de mai multi artisti romani si ucraineni in fata Ambasadei Rusiei, va ajunge in municipiul resedinta pe 7 octombrie, de ziua lui Vladimir Putin, in cadrul unei actiuni a Rotary Club Ramnic demarata cu scopul de a-i sprijini financiar pe refugiatii din tara vecina aflati in prezent in Valcea."Manifestarea este gandita, sustinuta si dedicata de catre Rotary Club Ramnic in totalitate strangerii de fonduri pentru refugiatii conflictului ... citeste toata stirea