Sub influenta alcoolului, pe soselele din Valcea...

Doi conducatori auto au fost prinsi ieri, 19 ianuarie 2022, pe soselele din Valcea, in timp ce se aflau la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Ambii s-au ales cu dosare penale.Primul depistat este un barbat de 41 ani, din comuna Mihaiesti, judetul Valcea, care ar fi condus un autoturism pe DJ 651 in localitatea Stoenesti, judetul Valcea, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Din verificarile efectuate de catre politisti cu aparatul etilotest, acesta a rezultat o valoare de 1,03 ... citeste toata stirea