"Super coada in Kiev la iesirea din oras", a transmis un vlogger roman in timp ce incerca sa revina in tara VIDEO

Un vlogger roman, Cristian Dascalu, a povestit pe contul sau de socializare despre panica instaurata in Ucraina in timpul atacului Rusiei, de joi, dimineata, 24 februarie. Cristian Dascalu se afla in Kiev in momentul in care Ucraina a fost atacata. Acesta a mentionat ca s-a urcat intr-un microbuz cu intentia de a pleca din Capitala Ucrainei spre Romania, alaturi de alti sapte romani si patru cetateni de diferite nationalitati, inclusiv americani. "Suntem intr-un microbuz, spre Romania. Am avut ... citeste toata stirea