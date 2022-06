SuperCupa Romaniei la karting electric restrictioneaza traficul in zona centrala a Ramnicului

O noua editie a SuperCupei Romaniei la Karting electric va avea loc in weekendul 4 - 5 iunie 2022, in centrul municipiului Ramnicu Valcea. "Marele ePremiu al orasului Ramnicu Valcea" - eKart'nG City Center Romania, pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, este organizat de Asociatia Clubul de Karting Bucuresti, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ramnicu Valcea si in asociere cu Formula Electric Promotion SRL, avand drept co-organizatori Radiokart SRL, Victron Energy Romania, ... citeste toata stirea