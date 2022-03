Supraimpozitarea, solutia pentru hotelurile in paragina dintr-o statiune-fantoma din Muntii Lotrului

Pe malul Lacului Vidra din judetul Valcea, in Muntii Lotrului, exista o statiune - fantoma, intr-un cadru natural unic in Romania. Ca sa-i impulsioneze pe proprietari sa o revitalizeze, autoritatile sustin ca au gasit solutii. Parte componenta a statiunii Voineasa, Vidra a fost proiectata de arhitecti elvetieni, prin anii A'70, dupa construirea barajului, in ideea de a deveni gazda a Olimpiadei de Iarna din 2000: un paradis vara pentru iubitorii sporturilor de apa, iarna - pentru schiori, fiind ... citeste toata stirea