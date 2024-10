SUSPICIUNI in cazul unui tanar din Francesti! L-au dus la spital pentru "stabilirea prezentei unor substante in organism"

La data de 7 octombrie 2024, in jurul orei 19.00, politistii Serviciului Rutier Valcea, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pentru cresterea sigurantei rutiere, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe Drumul National 64, in cartierul Raureni din sudul municipiului Ramnicu Valcea.La volanul autoturismului, politistii au identificat un tanar in varsta de 26 de ani, domiciliat in localitatea Francesti. In urma verificarii acestuia cu ... citește toată știrea