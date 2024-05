SUTE DE LOCURI DE MUNCA vor fi oferite, in aceasta saptamana, la Bursa de la Ramnicu Valcea

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Valcea va organiza o noua editie a Bursei Generale a Locurilor de Munca din judetul nostru. Evenimentul este programat pentru vineri, 17 mai 2024, cu incepere de la ora 09.00, la sediul Universitatii "Constantin Brancoveanu" din Ramnicu Valcea (Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 39).Si in acest an, la eveniment sunt asteptate sa participe persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sau valcenii care doresc sa se reorienteze ... citește toată știrea