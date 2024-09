TALHARIE CALIFICATA in Valcea! La 19 ani a avut curaj sa intre in casa peste un tanar si sa il forteze sa ii dea banii

La data de 12 septembrie 2024, politistii din Ramnicu Valcea au retinut, pentru 24 de ore, un tanar in varsta de 19 ani, domiciliat in municipiu, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata.Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca, la data de 3 septembrie 2024, in jurul orei 16.30, persoana cercetata ar fi intrat in locuinta unui tanar in varsta de 18 ani, fara drept, si ar fi exercitat asupra acestuia amenintari pentru a obtine o suma de bani."In urma activitatilor ... citește toată știrea