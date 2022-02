Talharie pe un bulevard din Ramnicu Valcea. Suspectii au fost prinsi

Un tanar de 17 ani a fost talharit intr-o noaptea pe bulevardul Tineretului, din cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea. S-a intamplat in data de 18 februarie 2022, iar suspectii au fost prinsi dupa doua zile. Presupusii talhari ar fi tot din Ramnic, fiind vorba despre doi tineri in varsta de 26 si 18 ani, care si-au snopit in bataie victima cu o bata, iar apoi i-au furat toate bunurile pe care le avea asupra lui."Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca, 2 tineri, ... citeste toata stirea