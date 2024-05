Tanar, dar pregatit pentru a aduce schimbarea de care Sinestiul are nevoie! Cine este Adrian PETRESCU, candidatul PNL pentru functia de primar

Partidul National Liberal propune pentru functia de primar al comunei Sinesti, la alegerile din 9 iunie 2024, un tanar. Se numeste Adrian Petrescu, traieste zi de zi in localitatea natala si cunoaste problemele si lipsurile care trebuie sa fie pe agenda unui primar. De aceea, pentru a rezolva aceste neajunsuri in mandatul 2024/2028, Adrian Petrescu are nevoie de o echipa de consilieri (v-o prezentam mai jos), care sa il sprijine la implementarea proiectelor. Iata cum se prezinta candidatul ... citește toată știrea