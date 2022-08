Tanar de 19 ani prins drogat la volan pe ruta Ramnicu Valcea - Dragasani

Iresponsabil si inconstient, un tanar de 19 ani s-a urcat drogat la volan, conducand chiar pe un Drum National. El a fost prins ieri, 22 august a.c., in jurul orei 18:20, cand politistii rutieri valceni l-au oprit in trafic pe Drumul National 64, pe raza localitatii Raureni. Tanarul, domiciliat in satul Romanii de Sus din Horezu, conducea un autoturism care circula pe directia Ramnicu Valcea catre Dragasani.Intrucat in discutia cu politistii, ... citeste toata stirea