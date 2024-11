Tanara de 24 de ani, prinsa in timp ce gonea cu masina cu 129 km/h! A fost dovedita ca se afla sub influenta drogurilor

Politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Babeni, in timp ce desfasurau activitati specifice pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, au depistat, la data de 8 noiembrie 2024, in jurul orei 20.00, un autoturism care se deplasa cu viteza de 129 km/h, in localitate (+79 km/h). Autoturismul a fost inregistrat de aparatul radar, in timp ce se deplasa pe Drumul National 64, in orasul Babeni, directia Ramnicu Valcea - Dragasani.La volanul autoturismului a fost identificata o tanara in ... citește toată știrea