Targul de Craciun din Ramnicu Valcea a fost deschis. ILUMINATUL FESTIV s-a aprins in tot orasul

In seara de sambata, 30 noiembrie 2024, Targul de Craciun din Ramnicu Valcea a fost inaugurat, zecile de casute din Scuarul Mircea cel Batran fiind puse la dispozitia persoanelor interesate de achizitionarea unor produse specifice acestui moment al anului. Tot in scuarul din centrul municipiului au fost deschise deja traditionalul patinoar in aer liber si un mini-parc de distractii pentru copii. Acest targ de ... citește toată știrea