Taur omorat de un urs in Tara Lovistei. Proprietarii au alertat autoritatile abia cateva ore mai tarziu VIDEO

Nordul judetului Valcea este tot mai des vizitat de animalele salbatice, in mod special de ursi agresivi, care de cateva saptamani provoaca daune importante in gospodariile oamenilor. Ultimul atac al salbaticiunilor a avut loc luni dimineata, 11 iulie, in jurul orei 6:30. Un urs a omorat un taur, al unui localnic din Titesti - Valcea, in Tara Lovistei.Cu toate acestea, pagubitii au alertat autoritatile dupa mai bine de patru ore de la producerea incidentului, fiind fie prea socati de eveniment,