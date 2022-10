Taximetrist pirat din Valcea lasat 6 luni fara masina si amendat drastic

Zilele trecute, un barbat prins ca practica taximetria ilegal a fost amendat drastic de politisti. De asemenea, oamenii legii i-au suspendat dreptul de a utiliza autoturismul in cauza pe o perioada de 6 luni.Cei care l-au depistat pe taximetristul pirat au fost politistii Postului de Politie Comunal Sutesti. Totul s-a petrecut pe DN 67 B, in localitatea Sutesti, judetul Valcea, barbatul in varsta de 63 ani conducan un autoturism in caretransporta doua persoane in regim taxi, ... citeste toata stirea