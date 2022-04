Tentativa de omor intr-un oras din Valcea. Si-a lovit mama si bunica cu un topor

Tentativa de omor infioratoare in orasul Babeni, judetul Valcea. Un barbat in varsta de 30 de ani si-a lovit mama si bunica cu un topor. Totul a pornit de la banala cearta, parintii individului refuzand sa-i dea bani de cheltuiala. In plina criza de nervi, omul a pus mana pe topor si si-a nenorocit mama si bunica. Femeile se afla internate in stare grava la Spitalul Clinic din Craiova, in timp ce inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea