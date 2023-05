Un nou proiect important se va implementa in comuna Costesti. Primarul Toma Pestereanu a reusit sa atraga o finantare de 25.000 de euro pentru lucrarile la terenul de sport aferent scolii din localitate, prin programul GALL Horezu. Banii ajunge pentru achizitia gazonului, portilor si aparaturii, iar pentru alte investitii se vor folosi fonduri de la bugetul local. Asadar, Scoala Ferigile va avea in curand un teren sintetic de sport de dimensiunile 38 /18 metri."Avem un proiect pe GALL unde am ... citeste toata stirea