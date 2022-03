Testare pentru coronavirus in Ramnicu Valcea

Pacientii pot merge direct la centrul situat in Bulevardul Magheru nr 13-15 din Ramnicu Valcea, in parcarea fostului magazin Billa, vis-a-vis de parcul Mircea cel Batran. Nu este nevoie de programare. "Testul dumneavoastra RT-PCR o sa aiba rezultatul tot astazi. Rezultatul il primiti in romana si in engleza pe email" - ii spune cadrul medical pacientului caruia tocmai i-a recoltat probele.Domnul Ionescu a venit inca de la ora 8 dimineata la centrul din Ramnicu Valcea."Am avut un contact cu ... citeste toata stirea