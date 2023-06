Infrastructura rutiera din comuna Pausesti Maglasi va fi modernizata in urmatoarea perioada. Primarul Alexandru Dediu a semnat recent contractul de finantare pentru asfaltarea a 13 kilometri de drumuri de interes local, valoarea proiectului ridicandu-se la circa 2 milioane de euro. In acest sens, Primaria Pausesti Maglasi a accesat doua proiecte prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny: "Modernizare drumuri de interes local in comuna Pausesti-l Maglasi, judetul Valcea" (10,5 ... citeste toata stirea