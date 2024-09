TOATE PRIMARIILE din judet au primit lista cu masurile pentru combaterea efectelor inundatiilor. Ce trebuie sa faca primarii

Reprezentantii Prefecturii Valcea ne-au informat ca, in contextul fenomenelor meteorologice de amploare care sunt preconizate pentru judetul nostru in zilele de duminica si luni (29 si 30 septembrie 2024), a fost transmisa catre toate cele 89 de primarii ale judetului lista cu masurile preventive pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Iata ce instructiuni contine aceasta lista, pe care primarii trebuie sa o puna in ... citește toată știrea