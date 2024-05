Tomsaniul voteaza pentru continuitate! Andrei Nicolae (PNL) ramane primar

Locuitorii din comuna Tomsani au simtit, acum patru ani, necesitatea unei schimbari in fruntea administratiei locale. I-au dat credit lui Andrei Nicolae, omul care nu le-a inselat asteptarile. Chiar daca a fost la primul mandat, edilul a aratat ca are priceperea necesara pentru a administra o comuna mare, cu oameni gospodari, care au pretentii de la primarul lor. De aceea, Andrei Nicolae are toate sansele de a-si innoi mandatul de primar la alegerile din 9 iunie 2024 si a duce mai departe ... citește toată știrea