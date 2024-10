Tot ce trebuie sa stiti despre permisul de conducere international. In cat timp se emite?

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari informeaza ca a inceput emiterea permisului de conducere international din 11octombrie 2024. Acest demers a avut in vedere facilitarea accesului cetatenilor la documentele oficiale necesare pentru circulatia in afara granitelor.Permisul de conducere international este un document prin care permisul de conducere national este tradus in: engleza, franceza, germana, spaniola, rusa, greaca si araba, in acord cu prevederile Conventiei asupra ... citește toată știrea