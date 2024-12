TOT in Babeni! Alte materiale interzise de lege au fost descoperite in oras! Erau oferite la vanzare "pe sub mana"

Luni, 30 decembrie 2024, in jurul orei 16.30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea au intervenit pentru a opri o activitate ilegala de comercializare a materialelor pirotehnice in zona centrala a orasului Babeni. Un barbat in varsta de 33 de ani, care desfasura in mod legal activitati de comercializare a materialelor pirotehnice din clasele F1 si P1, a fost depistat ca oferea spre vanzare si produse interzise din clasele F2 si F3. Aceste produse, destinate exclusiv ... citește toată știrea