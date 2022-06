Trafic blocat ore in sir, in urma unui accident mortal. Un sibian si-a pierdut viata pe Valea Oltului

O tragedie s-a produs joi dimineata, 2 iunie, pe DN7 / E81, in Racovita - judetul Valcea. In urma impactului dintre doua autovehicule, soferii acestora au suferit leziuni grave, iar unul dintre ei nu a mai supravietuit. O coliziune intre un autovehicul si o autoutilitara s-a produs pe Valea Oltului, intr-unul dintre punctele nevralgice ale DN 7/ E 81, in Tutulesti - Racovita.Ambii soferi implicati in impactul violent au suferit leziuni grave, unul dintre ei ramanand incarcerat. "Persoana ... citeste toata stirea