UPDATE: In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca este vorba de un barbat, de 25 de ani, din municipiul Braila. Acesta a fost testat atat cu aparatul etilotest, cat si cu aparatul pentru depistarea consumului de substante psihoactive, in ambele cazuri rezultatul fiind negativ. Pentru depasire neregulamentara, refuz de legitimare, conducere agresiva si nerespectarea indicatiilor politistilor, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.320 de lei, iar, ca ... citeste toata stirea