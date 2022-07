Trafic blocat pe Valea Oltului de un TIR incarcat cu apa minerala. Trei victime, in urma coliziunii cu un autoturism

Un accident rutier s-a produs marti dupa-amiaza, 12 iulie, pe DN 7 / E 81, in judetul Valcea, pe Valea Oltului. Au fost anuntate trei victime. Ciocnirea dintre autoturism si TIR s-a produs in Balota - Racovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a avut loc un impact frontal intre cele doua autovehicule, ceea ce inseamna ca unul dintre ele se afla in depasire.Nu a fost nevoie de descarcerare, in schimb, circulatia intre Valcea si Sibiu a fost ... citeste toata stirea