Trafic blocat pe Valea Oltului. O persoana a murit, iar alte doua sunt grav ranite, in urma coliziunii unor TIR-uri

Un grav accident rutier care a dus la blocarea totala a circulatiei pe DN 7 / E 81, intre Sibiu si Valcea, in urma caruia o persoana a murit, s-a produs luni dimineata, 11 aprilie, in zona Brezoi, pe Valea Oltului. "Politistii rutieri au fost sesizati in aceasta dimineata, cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier pe DN 7, in judetul Valcea", a informat purtatoarea de cuvant a Politiei Judetene, Georgiana Stancu. Din primele verificari efectuate la fata locului s-a constatat ca doua ... citeste toata stirea