Trafic ingreunat pe Valea Oltului in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR

Coliziunea s-a produs pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea, al DN 7 / E 81, in localitatea Bujoreni - Valcea. Nu au existat victime umane, ci doar pagube materiale. Incidentul s-a inregistrat la km 181 + 600 m al DN 7, pe o portiune de drum in rampa, cu doua benzi pe sensul de mers. Din informatiile furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Valcea, Catalin Udrea, reiese ca in eveniment a fost implicat un autoturism si un TIR care s-au ciocnit, cel mai probabil, din cauza neadaptarii ... citeste toata stirea