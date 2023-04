Prins ca facea trafic de migranti in anul 2022, un valcean a fost arestat abia ieri, 25 aprilie 2023. Omul avea emis pe numele lui un mandat european de arestare, insa el se sustragea urmaririi penale. A fugit de anchetatori luni in sir, dar in cele din urma a fost prins. Politistii Sectiei nr. 9 Politie Rurala Pietrari au aflat ca barbatul in varsta de 42 de ani si-a facut aparitia pe raza comunei Costesti, judetul Valcea, moment in care l-au depistat si l-au incatusat."Acesta a fost ... citeste toata stirea