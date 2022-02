Traficanti de tigari, in libertate. Au fost condamnati sa munceasca la primarii din Suceava, Dolj, Valcea

In vara lui 2021, in trei judete din tara se desfasurau concomitent 38 de perchezitii domiciliare, in urma carora aveau sa fie retinute 11 persoane. Acestea tocmai au primit sentinta de condamnare. In urma cu mai bine de o jumatate de an, 38 de persoane suspectate ca facand parte dintr-o retea de trafic de tigarete ce pornea din nordul tarii si ajungea pana in sudul extrem, erau duse la audieri. In urma acestora, doar 11 suspecti din trei judete ale tarii: Suceava, Valcea si Dolj, aveau sa fie ... citeste toata stirea