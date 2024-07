TRAFICANTUL DE MIGRANEsI din Stroesti a fost prins! Va fi extradat pentru a merge la puscarie

Modalitate ilegala si imorala folosita de un tanar domiciliat in comuna Stroesti pentru a face bani! In noaptea de 8 spre 9 iulie 2024, in jurul orei 00.30, politistii din Horezu l-au depistat pe tanarul in varsta de 26 de ani, pe numele caruia, autoritatile judiciare din Croatia au emis un mandat european de arestare. Astfel, barbatul a fost preluat de politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale si a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetul de pe langa ... citește toată știrea