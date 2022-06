Aseara a avut loc tragedia, 17 iunie 2022, in jurul orei 21.14, in satul Fumureni din comuna Lungesti, judetul Valcea. Un barbat de 46 de ani, V.N., s-a rasturnat cu tractorul pe care-l conducea si a ramas prins sub utilaj. Angajatii din cadrul ISU Valcea au fost solicitati pentru descarcerarea lui, insa, din pacate, barbatul a fost scos ... citeste toata stirea