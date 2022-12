TRAGEDIE la BREZOI. Un copil a murit intoxicat cu monoxid de carbon. Sora lui e in stare grava...

UPDATE: Pompierii sustin ca "in momentul patrunderii in apartament (pe geamul de la balcon ), in interiorul apartamentului s-a constatat ca sobele erau reci si ambele persoane se aflau in dormitor". Potrivit IPJ Valcea, "din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, persoana decedata nu prezenta urme vizibile de violenta".Tragedia in orasul Brezoi, judetul Valcea. Azi, 6 decembrie 2022, chiar in ziua de Sf Nicolae, un copil in varsta de 14 ani a murit intoxicat cu monoxid de ... citeste toata stirea