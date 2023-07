Era angajata la o societate comerciala ce produce mase plastice, din comuna Bujoreni. Femeia de 55 de ani, din Ramnicu Valcea, se afla in timpul programului in momentul in care a atins un utilaj, s-a electrocutat si a decedat. Tragicul incident a avut loc azi, 6 iulie 2023, iar anchetatorii din cadrul Sectiei 1 Ramnicu Valcea si inspectorii ITM Valcea inca cerceteaza pentru a afla cu exactitate cum s-a produs evenimentul."Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca cele sesizate ... citeste toata stirea