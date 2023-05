Sfarsit tragic al unei femei in varsta de 59 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea. Ea a murit azi, 19 mai 2023, chiar in plina strada, in zona Hermes din cartierul Ostroveni. Martorii spun ca s-ar fi inecat cu un covrig si desi echipajele de la Ambulanta au ajuns la fata locului rapid, cadrele medicale nu au mai putut sa o salveze. Ea a fost resuscitata minute in sir, dar totul in zadar.Politia Municipiului Ramnicu Valcea anunta ca in acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere ... citeste toata stirea