O femeie de 65 de ani, din Ucraina, refugiata in tara noastra, si-a pus capat zilelor intr-o unitate de cazare (casa privata) din Baile Olanesti. Ea isi pierduse fiul si sotul in razboiul din tara vecina, iar in urma bombardamentelor rusilor a suferit rani grave la nivelul fetei, pierzandu-si vederea. Femeia nu a mai suportat suferinta si s-a sinucis, spanzurandu-se. Tragedia a avut loc ieri seara, in jurul ... citeste toata stirea