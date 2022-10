Tragedie pe un santier din Ramnicu Valcea. Un barbat a murit dupa ce a cazut de pe schela

Patru copii au ramas orfani de tata in urma unei tragedii ce s-a petrecut ieri, 7 octombrie 2022, pe un santier din municipiul Ramnicu Valcea. Barbatul a cazut de pe o schela, de la nivelul patru al blocului ce se afla in constructie vizavi de Colegiul National "Alexandru Lahovari". Ancheta este in plina desfasurare, atat politistii, cat si inspectorii ITM Valcea facand cercetari pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc tragedia.La IPJ Valcea s-a deschis un dosar penal pentru savarsirea ... citeste toata stirea