TRAGEDIE. Un barbat din Ramnicu Valcea a murit dupa ce a cazut de la etajul 6, pe scara interioara a unui bloc

Tragedie in aceasta dimineata in cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea. Un barbat de 31 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului A1, de pe strada Luceafarului. Desi cadrele medicale au incercat sa-i salveze viata, din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru el, declarand decesul."Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineata in jurul orei 07.45. Persoana in cauza a cazut pe scara interioara a blocului, in ... citeste toata stirea