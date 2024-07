TRAGEDIE! Un batran a murit dupa ce a fost muscat de cainele unei vecine. Se dusese in curtea femeii pentru o treaba casnica

Joi, 4 iulie 2024, un batran in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost muscat de un caine de talie mare! S-a intamplat foarte aproape de limita judetului Valcea, in Arges (comuna Malureni), in vecinatatea municipiului Curtea de Arges.La fata locului a fost directionat un echipaj din cadrul Sectiei de Politie Rurala Domnesti, precum si un echipaj medical. Din pacate, barbatul de 80 de ani, care a suferit leziuni la un membru inferior, a decedat.Politistii au identificat si proprietara ... citește toată știrea