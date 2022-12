Transport public in comun si in localitatea Mihaesti

Extinderea transportului public al municipiului Ramnicu Valcea si in comuna Mihaesti este un obiectiv ce va deveni realitate in curand. Primaria Mihaesti s-a alaturat ADI Transport, asociatie care va implementa anul viitor doua proiecte de mobilitate urbana dedicate informatizarii si extinderii retelei de transport public de care au nevoie cei care locuiesc in zonele turistice din regiunea noastra.Contractul de finantare cu valoarea de 103.458.367,59 lei pentru proiectul "Extinderea ... citeste toata stirea