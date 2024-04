Trei ani fara Ilie Bajan

Astazi, 11 aprilie 2024, se implinesc trei ani de cand Ilie BAJAN pleca din aceasta lume, lasand un gol permanent pentru familie, prieteni, apropiati. Au trecut, iata, foarte repede trei ani de la acel moment in care fondatorul lantului de farmacii care poarta numele familiei se muta la Domnul. Ilie Bajan a fost unul dintre pionierii antreprenoriatului din judetul nostru in perioada de dupa evenimentele din 1989. Alaturi de familie, a pus bazele lantului de farmacii in care, probabil, sute de ... citește toată știrea