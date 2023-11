Ordonanta anti-risipa data de Guvernul Romaniei le-a creat deja o gramada de probleme administratiilor publice locale. Primarii sunt pur si simplu socati de blocarea cheltuielilor la nivelul UAT-urilor, mai ales ca au proiecte in derulare pe care nu le mai pot implementa in actualele conditii. Cu o astfel de problema se confrunta si conducerea Primariei Budesti. Primarul Ionel Vladulescu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu mai putin de trei proiecte sunt blocate in acest ... citeste toata stirea