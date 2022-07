Trei victime ale unui accident, salvate de sportivii ISU Valcea care se indreptau spre o competitie FOTO

Evenimentul rutier a avut loc miercuri dimineata, 6 iulie, pe un tronson cu doua benzi pe sens al DN 64, in zona Raureni - Ramnicu Valcea. "Angajatii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea au fost solicitati, astazi, in jurul orei 10:00, pentru salvarea a trei victime, rezultate in urma rasturnarii unui autoturism pe strada Raureni", a anuntat Octavian Fulger, purtatorul de cuvant al ISU Valcea.Pana sa ajunga la locului doua echipaje ale Serviciului Judetean de ... citeste toata stirea