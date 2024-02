TRIBUNALUL VALCEA, PE PRIMUL LOC "in topul eficientei activitatii judiciare de la nivelul tribunalelor"

Conducerea Tribunalului Valcea a anuntat ca, desi in prezent exista doar 22 de posturi de judecator ocupate din 39 in schema, iar numarul de dosare si incarcatura pe judecator au crescut semnificativ, "judecatorii instantei au inteles o data in plus menirea lor constitutionala de infaptuire a unui act de justitie de calitate intr-un termen optim si previzibil in interesul cetatenilor si au contribuit fiecare in parte, cu profesionalism si daruire pentru profesie, la situarea pe locul fruntas la ... citește toată știrea